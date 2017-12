Oroscopo Vergine del 14 dicembre 2017

Oroscopo del 14 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

una piccola entrata di denaro…

L’aspetto Sole-Urano potrebbe far arrivare un’inaspettata opportunità utile a progredire, fare consistenti passi avanti nel lavoro o nella vita privata. E non è esclusa una piccola entrata di denaro che, in vista delle prossime feste, sarà la benvenuta. Seconda decade: la situazione è soddisfacente ma dovete fare attenzione poiché vedete troppo in grande e rischiate di andare oltre le vostre possibilità.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]