Oroscopo Vergine del 14 giugno 2018

Oroscopo del 14 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

il futuro di una persona cara…

State cercando un’idea o una soluzione riguardante il futuro di una persona cara, soprattutto di un figlio? La congiunzione Luna-Mercurio in Cancro vi metterà sulla strada giusta e sarete di grande aiuto. Più in generale, i due pianeti sono positivi se volete attuare un cambiamento che ritenete ormai necessario o dare il via a un nuovo inizio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com