Oroscopo Vergine del 14 marzo 2018

Oroscopo del 14 marzo 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

il programma della giornata…

Un problemino di salute potrebbe farvi entrare in ansia ma, anche se siete sempre preoccupati per la vostra forma fisica, riguarderà una persona cara. Nulla di grave, potrebbe trattarsi di un figlio che ha l’influenza e deve stare a casa… Il problema è che la cosa rischia di far saltare gli equilibri, il programma della giornata e a voi non piace proprio.

