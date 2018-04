Oroscopo Vergine del 15 aprile 2018

Oroscopo del 15 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

dire chiaro e tondo…

Siete sempre riservati, non c’è dubbio, e al contempo anche molto osservatori e critici. Ma oggi rispetto a una persona cara non potrete esprimere queste peculiarità. Avreste una gran voglia di fare delle osservazioni, dire chiaro e tondo ciò che pensate senza preoccuparvi delle reazioni dell’altro/a ma oggi non concludereste nulla… Per cui, meglio tacere e rimandare le critiche!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]