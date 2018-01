Oroscopo Vergine del 15 gennaio 2018

Oroscopo del 15 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

un nuovo inizio…

La congiunzione Luna-Mercurio-Saturno in Capricorno, per il vostro segno è più che positiva: vi incita a costruire o ricostruire una buona immagine, forse alterata, negli ultimi tre anni, dalla dissonanza di Saturno e ci è voluto un po’ per risalire la china. Ma ora siete di nuovo sulla strada giusta, i pianeti promettono un nuovo inizio: le prospettive sono ottime!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]