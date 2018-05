Oroscopo Vergine del 15 maggio 2018

Oroscopo del 15 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

ampliare gli orizzonti…

Il Novilunio in Toro occupa il vostro settore che simboleggia il benessere, l’autostima, la realizzazione. Approfittate del passaggio: uscite, ampliate gli orizzonti, frequentate poiché farà un gran bene al morale. Inoltre, potreste avere buone notizie da una persona che vive all’estero, riflettere sulle vacanze estive o, ancora decidere di partire per il prossimo fine settimana. In prospettiva, solo cose belle!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com