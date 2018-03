Oroscopo Vergine del 15 marzo 2018

Oroscopo del 15 marzo 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

dar prova di equità…

I passaggi odierni mettono in primo piano i rapporti con il prossimo e vi invitano a dar prova di equità, giustizia, a mostrarvi il più possibile concilianti. Fate leva su ciò che provate, sulle emozioni (la Luna è in Pesci, segno dell’intuizione e della ricettività) e non sul ragionamento, rappresentato da Mercurio. Il pianeta ora è in Ariete e i vostri pensieri, le riflessioni, l’approccio, non tengono conto della sensibilità degli altri come, invece, chiede la Luna in Pesci.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]