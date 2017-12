Oroscopo Vergine del 16 dicembre 2017

Oroscopo del 16 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

un’idea che…

Fine settimana in cui le questioni familiari, ad esempio organizzare una riunione in vista delle prossime festività, avranno la priorità e, probabilmente, rimarrà poco tempo per voi stessi. Può essere comunque un momento molto piacevole e, al contempo, un’opportunità per parlare con chi vi circonda, di un’idea che vi porterà a fare il passo successivo in un progetto o un nuovo inizio! Seconda decade: la fantasia non deve prendere il sopravvento sulla realtà.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]