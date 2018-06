Oroscopo Vergine del 16 giugno 2018

Oroscopo del 16 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

ricaricare le batterie…

Fine settimana in cui la priorità è quella di rilassarvi e ricaricare le batterie. Stare un po’ per conto vostro, oltretutto eviterà – impazienti e nervosi come siete – di interpretare nel verso sbagliato alcuni commenti. Il consiglio astrale è quello di non preoccuparvi di ciò che accade intorno a voi e concedervi una pausa rigenerante.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com