Oroscopo Vergine del 16 maggio 2018

Oroscopo del 16 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

molto impazienti…

Marte in Acquario, da oggi e fino al 12 agosto, introduce dinamismo al quotidiano. In positivo potreste essere più motivati nel lavoro, prendervi cura del vostro corpo iniziando, ad esempio, una dieta o uno sport. Il lato negativo del passaggio è che sarete molto impazienti, nessuno dovrà farvi pressioni, dire cosa fare o non… In generale è possibile che sarete impegnatissimi: tra lavoro, commissioni varie, attività quotidiane non avrete un attimo di respiro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com