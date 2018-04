Oroscopo Vergine del 17 aprile 2018

Oroscopo del 17 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

le preoccupazioni sono alle spalle…

La congiunzione Luna-Venere è dolcissima! Le preoccupazioni sono ormai alle spalle e non torneranno… Al contrario, soli o in coppia, stabilizzerete la situazione affettiva e sarete soddisfatti della vostra vita! Per quanto riguarda il lavoro, concentratevi sugli obbiettivi da raggiungere e perseverate: il successo sarà vostro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]