Oroscopo Vergine del 17 dicembre 2017

Oroscopo del 17 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

un buon momento per…

E’ una domenica serena, conviviale, c’è la possibilità che incontriate vecchi amici o familiari che non vedete da tempo. Ma è un buon momento anche per ospitare una persona conosciuta di recente e che vorreste conoscere meglio… Seconda decade: una situazione irrisolta torna al centro della scena ma, per ora, non c’è la possibilità di sistemarla.

