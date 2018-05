Oroscopo Vergine del 17 maggio 2018

Oroscopo del 17 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

un equilibrio tra passato, presente e futuro…

Arriva un lungo periodo di prosperità: Urano in Toro, da oggi, e Saturno in Capricorno sono in armonia con il vostro segno e siete sul punto di stabilire un equilibrio tra passato, presente e futuro. Sistemerete alcuni conti del passato (se ce ne sono) e approfittere del presente per consolidare la vostra posizione. Ma anche un progetto potrebbe portarvi al successo! Alla grande, dunque, a parte – per ora – il passaggio di Marte in Acquario che crea piccole difficoltà.

