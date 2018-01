Oroscopo Vergine del 18 gennaio 2018

Oroscopo del 18 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

innamorati…

Con Venere in Acquario sarete innamorati ma… del vostro lavoro! A farvi perdere la testa, in ogni caso, potrebbe anche essere una persona che incontrate sul posto di lavoro. Il transito è rapido, fino al 10 febbraio, per cui potrebbe trattarsi di una cotta passeggera, rifletterete e vi direte che non è fattibile. Se l’altro/a, tuttavia, vi invia chiari segnali d’interesse chiedetevi se non stiate sottovalutando il vostro potere di seduzione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]