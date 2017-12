Oroscopo Vergine del 19 dicembre 2017

Oroscopo del 19 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

la stabilità…

Sempre abbastanza inquieti, ora state entrando in un fase che avrà come obbiettivo di rassicurarvi e farvi evolvere su basi solide. Saturno, domani entra in Capricorno e la vita, lavorativa o privata, sarà all’insegna della stabilità! Su un altro piano: è un momento eccellente per stringere nuove conoscenze, utili anche sul piano professionale.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]