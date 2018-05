Oroscopo Vergine del 19 maggio 2018

Oroscopo del 19 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

la speranza…

Gli astri, è indubbio, in questo momento vi coccolano: dopo Saturno, Urano e Mercurio, oggi arriva una positiva Venere in Cancro e crea un’atmosfera in cui a dominare è la speranza. Qualcosa o qualcuno vi farà sperare, ad esempio, nel ritorno di una persona amata o a un rinnovato equilibrio nella relazione. Venere è inoltre positiva anche per quanto riguarda le amicizie: sarete circondati da solidarietà e affetto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com