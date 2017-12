Oroscopo Vergine del 2 dicembre 2017

Oroscopo del 2 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

c’è chi cambia le carte in tavola…

Sole e Nettuno si scontrano nel vostro settore delle relazioni: per evitare una conversazione imbarazzante, una persona potrebbe “rigirare la frittata”, cambiare le carte in tavola. Lo capirete e vorrete andare fino in fondo, inchiodare l’altro/a alla verità ma il consiglio astrale è di aspettare qualche giorno: lo farà spontaneamente. Prima decade: calda atmosfera in famiglia, oggi e domani, una notizia potrebbe commuovervi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]