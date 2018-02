Oroscopo Vergine del 2 febbraio 2018

Oroscopo del 2 febbraio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

il potere dell’intuito…

La Luna nel vostro segno accentua l’intuito ma lo analizzerete con tale razionalità che, ed è un peccato, non rimarrà più niente… Forse non avete fiducia nel potere dell’intuito, non ci credete, eppure è decisamente superiore a qualsiasi tipo d’intelligenza: deriva, infatti, dalle percezioni e dalle emozioni, conscie o meno. Per questo, siete pregati di non ignorarlo.

