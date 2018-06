Oroscopo Vergine del 2 giugno 2018

Oroscopo del 2 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

riempire il vuoto che…

Cosa fare per riempire il vuoto dovuto al fatto che nel fine settimana non lavorate? E’ più forte di voi, non potete rimanere senza far niente e di rilassarvi non se ne parla! Dedicatevi a un hobby e se non avete manualità, un buon libro vi impegnerà mentalmente… Seconda decade: in questi giorni siete particolarmente inclini al perdono ma qualcuno in particolare, lo merita?

