Oroscopo Vergine del 2 maggio 2018

Oroscopo del 2 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

qualcosa vi turba interiormente…

Sensibili alla dissonanza Luna-Nettuno, oggi avete la sensazione che la vostra vita non sia in ordine sebbene il vostro sia il segno più ordinato dello zodiaco! Può essere che qualcosa vi turbi interiormente e non riusciate mentalmente a fare ordine… Pensate positivo! Dovreste essere soddisfatti della vostra evoluzione, del recente progresso!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]