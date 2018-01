Oroscopo Vergine del 20 gennaio 2018

Oroscopo del 20 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

sotto pressione ma…

Con il transito del Sole in Acquario, fino al 18 febbraio, l’attenzione sarà focalizzata sulle abitudini quotidiane, la forma fisica, il lavoro: la voglia di fare tutto alla perfezione – così da non rischiare critiche da superiori o persone care – sarà tale che vi metterete sotto pressione! Secondo voi, le critiche che arrivano non sono mai costruttive e invece avreste tutto l’interesse ad ascoltarle…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]