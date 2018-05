Oroscopo Vergine del 20 maggio 2018

Oroscopo del 20 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

Le dissonanze odierne non vi toccano eccessivamente, ricevete belle vibrazioni planetarie che dovrebbero aiutare a rilassarvi. Ed è proprio la cosa più difficile per la Vergine: lasciarvi andare e riposare. Fate riposare il corpo ma per quanto riguarda la mente, è un’altra musica: vi ponete continuamente mille domande, spesso senza risposta.

