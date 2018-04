Oroscopo Vergine del 21 aprile 2018

Oroscopo del 21 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

il veleno del dubbio…

Non c’è nessuna ragione di diffidare né dubitare di chi vi circonda. E’ un fine settimana in cui sarete circondati da veri amici. Non concedete mai facilmente la vostra fiducia ma quando lo fate…è per sempre. Tuttavia, anche per piccole cose – soprattutto negli affari di cuore – a volte si insinua il veleno del dubbio. Scacciatelo, siete in un periodo in cui può e deve regnare la fiducia reciproca!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]