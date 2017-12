Oroscopo Vergine del 21 dicembre 2017

Oroscopo del 21 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

equilibrio in ogni settore…

Il passaggio Sole-Saturno in Capricorno, per il vostro segno è eccellente e nel tempo sarete soddisfatti. Ma per toccare con mano i benefici, dovrete attendere l’11 febbraio… Può essere che abbiate un problema in casa, fare dei lavori o organizzare un trasloco: niente panico, dopo vi sentirete al top, ci sarà equilibrio in ogni settore della vostra vita.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]