Oroscopo Vergine del 23 novembre 2017

Oroscopo del 23 novembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

le cose non vanno come previsto ma…

Un evento si verifica in modo improvviso e potrebbe cambiare la vostra vita, seppure in parte. Attrezzatevi, Vergine, perché con l’attuale mix di energie planetarie c’è la concreta possibilità che le cose non si svolgano come da voi previsto. Ma, attenzione, ciò non significa che siano negative: potreste scoprire che vanno a vostro vantaggio… Terza decade: al momento siete obbligati a tacere, non potete dire ciò che avete nel cuore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]