Oroscopo Vergine del 24 aprile 2018

Oroscopo del 24 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

un buon momento per…

Venere in Gemelli sosta nel punto più alto del vostro cielo astrale e pone in primo piano genitori, figli e partner. Uno di loro, necessiterà di tutta la vostra attenzione. Potrebbe aver bisogno di un aiuto per ragioni professionali o di salute o, ancora, perché presto dovrà sostenere un esame… Ma il transito indica che è un buon momento, fino al 20 maggio, per perseguire con determinazione obbiettivi e ambizioni!

