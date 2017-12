Oroscopo Vergine del 24 dicembre 2017

Oroscopo del 24 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

pianificare ma…

Vi occuperete più degli altri che di voi stessi, con il timore di fare male le cose, non essere all’altezza e dispiacerli. Ma più che una realtà si tratterà di una paura irrazionale e ingigantirete tutto ciò che non va o meglio, tutto ciò che penserete non vada. Prendete le distanze, è inutile pianificare tutto nel dettaglio ed entrare in ansia: così non vi godete nemmeno un attimo dei festeggiamenti natalizi.

