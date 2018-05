Oroscopo Vergine del 24 maggio 2018

Oroscopo del 24 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

più sicuri dei vostri sentimenti e…

Venere e Saturno, tra loro sono in dissonanza ma in armonia con il vostro segno. Il risultato? Sarete più sicuri dei sentimenti che provate nei confronti del partner e di quelli che lui/lei prova per voi. C’è un equilibrio quasi perfetto e, per lungo tempo, nulla potrà destabilizzare la vostra coppia. Seconda decade: siete profondamente turbati, probabilmente avete preso coscienza di una “fregatura” sul piano pratico o affettivo.

