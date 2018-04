Oroscopo Vergine del 25 aprile 2018

Oroscopo del 25 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

interpretare tutto di traverso…

La dissonanza Luna-Venere sul fronte sentimenti scatena destabilizzazione, circola poca autostima, sicurezza in voi stessi. Ma sia chiaro, dipende unicamente da voi e non dall’atteggiamento di chi vi circonda: infatti, interpretate tutto di traverso! Prima di agitarvi chiedetevi se non siate sul punto di farvi del male, punirvi per qualcosa che ritenete di aver fatto in modo sbagliato… Siete troppo duri con voi stessi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]