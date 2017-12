Oroscopo del 25 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

autostima a mille…

Sole, Venere e Saturno in Capricorno sul vostro segno hanno un effetto rassicurante, una sorta di balsamo e fanno tornare l’autostima a livelli altissimi e da questo momento, difficilmente scomparirà… Acquisite (o acquisirete) una bella forza interiore. Terza decade: in questo giorno di Natale, siete in sintonia con tutti coloro che vi circondano.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]