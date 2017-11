Oroscopo Vergine del 25 novembre 2017

Oroscopo del 25 novembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

è un buon momento per…

Avete le energie giuste per lasciare le preoccupazioni alle spalle e concentrarvi su ciò che vi aspetta in questo bel sabato. Pensate solo a divertirvi, evadere, rilassarvi e vedrete che arriveranno anche soluzioni inattese su come migliorare il lavoro o i rapporti con le persone care, il partner. In generale, è un buon momento per scoprire qualcosa di voi stessi che avrà il pregio di farvi progredire e dare un taglio netto a situazioni che ristagnano.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]