Oroscopo Vergine del 26 aprile 2018

Oroscopo del 26 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

non prendete troppo a cuore…

Cercate di non prendere troppo a cuore quel che vi dirà una persona cara o il partner: la Luna nel vostro segno in buon aspetto con Marte e Plutone, indicano che potreste reagire come molle e non è davvero il caso… Soprattutto nel corso del fine settimana, quando potrebbe emergere un problema: cercate di essere molto diplomatici e mantenere buoni rapporti.

