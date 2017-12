Oroscopo Vergine del 26 dicembre 2017

Oroscopo del 26 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

più ragionevoli…

Penserete insistentemente al vostro budget ma il consiglio è quello di non esagerare: non avrete alcuna difficoltà finanziaria e, inoltre, riuscirete anche a stringere i cordoni della borsa. Sole, Venere e Saturno in Capricorno, vi rendono più ragionevoli sul fronte spese! Seconda decade: in programma può esserci uno spostamento oppure, per qualche giorno, ospiterete una persona cara.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]