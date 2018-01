Oroscopo Vergine del 26 gennaio 2018

Oroscopo del 26 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

lavorare più duramente ma…

Marte entra in Sagittario e, fino al 17 marzo, non sono esclusi dei lavori in casa o qualcosa che scombussola il quotidiano: ciò che più detestate… Tuttavia, può essere che ce l’abbiate con voi stessi – per una decisione presa troppo in fretta – o con un familiare dall’atteggiamento arrogante. Infine, con questo transito, per raggiungere i vostri obbiettivi forse dovrete lavorare con più impegno del solito ma riuscire a superare gli ostacoli sarà molto appagante.

