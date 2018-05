Oroscopo Vergine del 26 maggio 2018

Oroscopo del 26 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

il pensiero positivo…

Nonostante i passaggi astrali un po’ inquietanti, il fine settimana per voi sarà interessante e divertente, sarete circondati da persone simpatiche, che vi vogliono bene. Eppure, in un angolino della mente coltiverete il pensiero negativo, forse l’insicurezza vi spingerà a vedere alcune situazioni in modo poco incoraggiante. Ma la realtà non è così, per cui sviluppate maggiore positività!

