Oroscopo Vergine del 27 aprile 2018

Oroscopo del 27 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

l’anima gemella…

Penserete alla vostra anima gemella che siete certi di aver incontrato ma che, a conti fatti, appartiene più al mondo dei sogni che a quello della realtà…. Ciò non toglie che si può incontrare una persona con le stesse aspirazioni e parecchie cose in comune. Ma, nonostante ciò è pur sempre un “altro/a” e quando ne prendete coscienza il concetto di anima gemella non funziona più.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]