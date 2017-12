Oroscopo Vergine del 27 dicembre 2017

Oroscopo del 27 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

il tempo è il miglior alleato…

Cominciate già da oggi a ripetervi spesso che il tempo è il miglior alleato e che più sarete impazienti, pressati, tanto meno la vita vi verrà incontro. Il buon aspetto di Saturno in Capricorno vi aiuta a costruire e qualsiasi costruzione solida ha bisogno di tempo! Per cui, rilassatevi e, oggi, regalatevi del tempo libero, lasciatevi guidare dall’istinto e andate a vedere dove vi porta…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]