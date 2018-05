Oroscopo Vergine del 28 maggio 2018

Oroscopo del 28 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

una fase evolutiva…

E’ una fase evolutiva della vostra vita, un lungo periodo in cui apprenderete molto. Per alcuni si tratterà di uno studio o uno stage mentre per altri, di viaggi. Potreste, ad esempio, partire all’estero per una missione di lavoro che andrà avanti per un po’ di tempo, o trovarvi in un ambiente che non conoscete e da cui apprenderete molto. Che splendido e interessante periodo vi attende…

