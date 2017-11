Oroscopo Vergine del 28 novembre 2017

Oroscopo del 28 novembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

Più interessati del solito alla cura del vostro corpo e, forse, perché avete incontrato una persona affascinante e iniziato a riflettere su come destare il suo interesse… In ogni caso, è sicuro che siete decisi a intraprendere un percorso per migliorare voi stessi! Terza decade: riemerge una situazione che si era già manifestta ad aprile o maggio e, dunque, sapete di cosa si tratta e avete le armi per difendervi. Ma attuate soltanto soluzioni già sperimentate!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]