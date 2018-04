Oroscopo Vergine del 29 aprile 2018

Oroscopo del 29 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

imboccare un nuovo percorso…

Solitamente non siete per le mezze misure per cui se oggi deciderete di imboccare un altro percorso, andrete fino in fondo. Ma riuscirete a farlo solo se abbandonerete alcune situazioni del passato e non cercherete il pelo nell’uovo, il piccolo dettaglio che non vi soddisfa: ad attendervi c’è un nuovo territorio tutto da esplorare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]