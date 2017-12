Oroscopo Vergine del 29 dicembre 2017

Oroscopo del 29 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

meglio non eccedere…

In questo momento, vita personale o lavorativa, stanno arrivando belle opportunità e l’odierna armonia tra Marte e Nettuno vi regala autostima, totale fiducia nella personale abilità di capovolgere le situazioni a vostro vantaggio. Il consiglio è quello di non eccedere, meglio non essere totalmente convinti di trovarvi in posizione di forza rispetto ai vostri interlocutori…

