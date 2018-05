Oroscopo Vergine del 29 maggio 2018

Oroscopo del 29 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

La Luna Piena, stimola emozioni intense legate alla carriera, la reputazione e la vita familiare. Probabile che per quanto riguarda il lavoro, ci sia una sorta di illuminazione, un’intuizione su ciò che dovreste fare per raggiungere alcuni obbiettivi: tuttavia, prima di saltare alle conclusioni e partire in quarta, osservate e prendete tempo. Al contempo il Plenilunio vi invita a occuparvi della casa, della famiglia, migliorare i rapporti con le persone care.

