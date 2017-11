Oroscopo Vergine del 29 novembre 2017

Oroscopo del 29 novembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

evitate di agitarvi…

Accettate che un amico speciale o il partner possa aver bisogno di un po’ di tempo per stare soli. Non vuol dire che abbia intenzione di prendere le distanze per cui, evitate di agitarvi! Probabile che abbia un problema da risolvere e voglia riflettere. Una volta terminata l’emergenza, ritroverete il rapporto intatto anzi, più forte di prima!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]