Oroscopo Vergine del 3 gennaio 2018

Oroscopo del 3 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

aprire gli occhi su…

Avete belle energie e prendete le cose con leggerezza! Ma è pur vero che Urano, dopo 5 mesi, torna in moto diretto e ciò può scatenare emozioni variegate: potreste, ad esempio, aprire gli occhi su qualcosa che riguarda una relazione affettiva oppure una questione finanziaria… Quando Urano era retrogrado, probabilmente non eravate in grado di gestire i cambiamenti in questi settori ma ora vi sentite pronti, il che vi dà più potere.

