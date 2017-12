Oroscopo Vergine del 30 dicembre 2017

Oroscopo del 30 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

alla ricerca della perfezione…

La Luna in Gemelli non vi piace mai molto e anche in questo fine settimana, qualunque cosa facciate avrete la sensazione di non essere all’altezza della situazione. Se dovrete, ad esempio, organizzare il veglione in casa vostra o andare da amici, ricercherete la perfezione in ogni particolare. Il consiglio astrale è quello di essere meno agitati e godere serenamente dei momenti!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]