Oroscopo Vergine del 30 gennaio 2018

Oroscopo del 30 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

desiderio di perfezione ma…

La Luna Piena in Leone per voi simboleggia il lavoro e il vostro inesauribile desiderio di perfezione o di controllo. Il consiglio è quello di frenare, vi farebbe molto bene… Il cielo astrale vi invita a riflettere e pensare a voi, allo stress che, la maggior parte delle volte, vi infliggete perché volete fare le cose in modo perfetto o per il timore che vi sfugga qualcosa.

