Oroscopo Vergine del 31 dicembre 2017

Oroscopo del 31 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

le preoccupazioni sono alle spalle, per cui…

Dal 2015, l’atmosfera è stata spesso pesante ma ora le preoccupazioni sono alle spalle, per cui dimenticatele e approfittate dei bei momenti, stasera divertitevi spensieratamente! Tanto più che presto, Urano entrerà in Toro, darà man forte a Saturno in Capricorno – entrambi in buon aspetto con il vostro segno – e saprete fare una bella selezione tra chi o cosa mantenere nella vostra vita oppure eliminare.

