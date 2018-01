Oroscopo Vergine del 31 gennaio 2018

Oroscopo del 31 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

ribelli…

Con l’arrivo di Mercurio in Acquario, sarete ingegnosi, pieni d’inventiva e a trarne vantaggio sarà il metodo di lavoro. C’è da aggiungere che il passaggio vi renderà anche ribelli: se qualcuno non sarà d’accordo con voi, tenterete comunque di fare a modo vostro, che penserete sia il migliore. Consiglio astrale: se non volete problemi procedete, per così dire, in punta di piedi, senza fare azzardi: in questo modo non entrerete in rotta di collisione con gli altri.

