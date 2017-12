Oroscopo Vergine del 4 dicembre 2017

Oroscopo del 4 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

andate avanti…

Giove vi invita ad allargare gli orizzonti ma per fare ciò, dovete avere più autostima, fiducia nelle vostre possibilità! Qualche Vergine ha subìto un fallimento lavorativo che ora impedisce di lanciarvi: lasciatelo alle spalle e andate avanti. Terza decade: per il momento non firmate niente, non vi imbarcate in una situazione senza averne prima testato l’affidabilità.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]