Oroscopo Vergine del 5 febbraio 2018

Oroscopo del 5 febbraio 2018 per i nati sotto il segno della Vergine:

massimo impegno…

La presenza di Marte in Sagittario vi obbliga a rimboccare le maniche, al massimo impegno, ma non è detto sia necessariamente nel lavoro. Potrebbe riguardare dei lavori in casa, un trasloco ma di qualunque cosa si tratti sarete agitati e infastiditi di dover stravolgere le abitudini. Ma potrebbe arrivare anche un invito a sorpresa, qualcosa d’insolito: il consiglio è quello di non declinare…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]